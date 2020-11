Am Samstag den 14 November wurden die Angelfreunde Lenne Hohenlimburg durch ein aufmerksames Mitglied über einen möglichen Öleinfluß in die Lenne benachrichtigt.

Nach umgehender Begutachtung der Situation wurde die Feuerwehr alamiert , welche Ölsperren installierte und das Umweltamt informierte.

Es handelt sich wohl um Altöl , welches über ein Kanal /Bachlauf aus dem Industriegebiet zur Lenne geflossen ist. Der Zufluß wurde von einer Fachfirma abgesaugt. Weitere Maßnahmen erfolgen ab Montag über das Umweltamt. In diesem Zuge wird versucht den Verursacher zu finden und die Quelle abzustellen.

Mögliche Folgen für den Fluß und die Fische sind noch nicht absehbar.