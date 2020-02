Am 1. April öffnet das Freilichtmuseum im Mäckingerbachtal nach seinem "Winterschlaf" wieder seine Pforten. Die Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) veranstaltet am Freitag, 24. April, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr einen Pflanzen- & Gartentrödelmarkt. Dazu sucht das Museum private Anbieter, die alle Arten von Pflanzen, Setzlingen, Stecklingen, Samen, Ableger, Marmeladen und Liköre aus Gartenfrüchten sowie ausrangierte Gartendekorationen, Gartenmöbel und -geräte verkaufen möchten.[/text_ohne]

Interessierte können sich unter Tel. 02331-7807-113 anmelden.

An diesem Tag ist der Eintritt für alle Besucher ins Museum gratis.