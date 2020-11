Am Samstag, 21. November, überfiel eine Gruppe Jugendlicher einen Hagener in Wehringhausen.

Gegen 22.10 Uhr stieg der 40-Jährige an der S-Bahn-Haltestelle Hagen-Wehringhausen aus. Anschließend ging er die Wehringhauser Straße in Richtung Taubenstraße entlang. Vor einem Kiosk an der Minervastraße sprach ihn eine Gruppe Jugendlicher an. Die Jugendlichen fragten den Hagener nach Kleingeld. Als der Mann dies verneinte und weiterging, folgte ihm die Gruppe in einigem Abstand. Wenig später schlug er den Fußweg entlang der Weidestraße auf Höhe der Volkshochschule ein. Dort erhielt der 40-Jährige einen Fauststoß von hinten gegen den Kopf. Er ging zu Boden, wo er mit weiteren Tritten und Schlägen attackiert wurde. Die Jugendlichen ließen kurz darauf von ihrem Opfer ab und flüchteten mit dem Handy ihres Opfers zurück in Richtung Wehringhauser Straße.

Bei den Tätern handelte es sich um fünf männliche Jugendliche. Sie sprachen Deutsch. Alle trugen einen Mundschutz. Zwei Jugendliche führten ein Fahrrad mit sich. Der 40-Jährige trug Verletzungen davon und verständigte wenig später von seiner Wohnanschrift die Polizei. Eine Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter Tel. 02331-986 2066 zu melden.