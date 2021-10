Bei rund 15.000 Testungen liegt aktuell die wöchentliche Testanzahl auf COVID-19 in Hagen. Bund und Länder haben entschieden, dass die Tests an den Corona-Teststellen ab Montag, 11. Oktober, kostenpflichtig werden, da inzwischen ausreichend Impfangebote für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Alle Hagener Testzentren sowie Informationen zur Anmeldung finden Interessierte unter www.hagen-testet.de.



Kostenfreie Testungen gibt es weiterhin für folgende Personengruppen: Personen mit einer medizinischen Kontraindikation (nachgewiesen durch ärztliches Attest), Kontaktpersonen von Infizierten, die sich gemäß der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung am siebten Tag der Quarantäne freitesten können, und Teilnehmer einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von Impfstoffen (nachgewiesen durch entsprechende Bescheinigung). Übergangsweise bis 31. Dezember zählen außerdem zu dem Personenkreis alle unter 18-jährigen Personen, Schwangere sowie Studierende, die mit einem nicht in Deutschland zugelassenen Impfstoff geimpft wurden.

Eine landesweite Vorgabe zu den Kosten für die Schnelltests gibt es nicht. Die Kosten können gegebenenfalls in den unterschiedlichen Testzentren abweichen.

Ermäßigte Coronatests nach Erstimpfung



Viele Hagener Teststellen bieten Personen mit einer Erstimpfungen, die noch nicht vollständig immunisiert sind, ermäßigte Tests an. Folgende Teststellen sind dabei:

- Internationale Rathaus-Apotheke, Badstraße 4,

- Hubertus-Apotheke, Kölner Straße 10,

- Team-Apotheken Emst und Hohenlimburg, Emster Straße 91 und Möllerstraße 18,

- Altstadt-Apotheke, Voerder Straße 2a,

- Elbershallen Drive-In, Frankfurter Straße 30,

- Markthalle Hagen, Elberfelder Straße 12,

- Drive-in "Am Kirchenbergstadion", Berliner Allee 54,

- Schnelltest-Drive-in am Westfalenbad, Stadionstraße 15,

- Malteser Hilfsdienst, Boeler Straße 94,

- Le Chat noir, Lange Straße 37,

- Wochenmarkt Boele, Ecke Schwerter Straße/Dortmunder Straße

- WAK Full-Service Agentur GmbH, Rohrstraße 17,

- Pro-Physio David Lopez Rehasportzentrum, Bahnhofstraße 30.