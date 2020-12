Die Weihnachtsgrüße hätten in Ihrem Stadtanzeiger am gestrigen Mittwoch stehen sollen, aber unsere Mediaberatung lässt es sich auch so nicht nehmen, Danke zu sagen

Liebe Leserinnen,liebe Leser,

aufgrund des Cyberangriffes auf die FUNKE-Mediengruppe, können wir die Weihnachtsgrüße der Unternehmen aus Hagen, Herdecke und Wetter in diesem Jahr nicht wie gewohnt in unseren Zeitungen veröffentlichen.

Das macht uns sehr traurig!

Die Grußseiten sind seit Jahren Bestandteil der Weihnachtsausgabe am 24.12. und erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden. In der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern sind diese Seiten der tolle Abschluss jeden Jahres.

Auch wenn es für uns nur ein kleiner Trost ist, möchten wir folgend die Unternehmen auflisten, die Ihnen liebe Leserinnen und Leser ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das glückliche & gesunde Jahr 2021 wünschen möchten.

Ihre Mediaberatung Südwestfalen

Gemeinnützige Wohnstättengenossenschaft Hagen e.G.,

Familien- u. Krankenpflege e.V.

DAK-Gesundheit Hagen

Alloheim Senioren Residenzen

Andreas Schnell Zimmerei

Herdecker Brillenstudio

Herdecker Gemeinnützige mbH Wohnungsgenossenschaft

Ralf Schütze Sanitär

Opel Autohaus Bernhard Strohschnieder

Reisefreunde Hohenlimburg

Seat Autohaus Horst Schneider

EWG Hagen eG

Sparkasse Hagen u. Herdecke

Holas Ambulante Intensiv- und Beatmungspflege GmbH

Bettenparadies Nolte

Renault Autohaus Becherau GmbH

Goldschmiede Adam GbR

Gordon Saerbeck Dachdeckermeister

Reisedienst Hausemann & Mager

Malerteam Waltenberg GmbH

Volker Dittrich Sanitär & Heizung

Juwelier Varol Balik

Autohaus Möller GmbH

Restaurant an der Volme

Betten Schürmann

Fenstercenter Becheltepark GmbH

First Reisebüro Herdecke

Hohenlimburger Bauverein e.G.

Karl Buschkämper Installationen

REWE Symalla Herdecke