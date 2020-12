An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen drei Personen der Jahrgänge 1932, 1938 und 1946 verstorben. Das gibt die Stadtverwaltung heute, 30. Dezember, bekannt.

Außerdem war eine weitere verstorbene Person am Coronavirus erkrankt. Es lag allerdings eine andere Todesursache vor.

Insgesamt weisen derzeit 359 Hagener ein positives Testergebnis auf. 4.803 Personen sind bereits wieder genesen und insgesamt 81 Menschen am Coronavirus verstorben.

