Am Dienstag, 10. März, werden Mitarbeiter der Hagener Polizei wie schon in den Jahren zuvor im Sparkassen-Karree einen Aktionstag zum Thema Einbruch- und Diebstahlschutz durchführen.



Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden erzeugt bei vielen Menschen einen großen Schock.

Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl und die daraus resultierenden schwerwiegenden psychischen Folgen, die als Folge einer solchen Straftat auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der eingetretene materielle Schaden. Eine ähnliche Betroffenheit stellt sich bei den Menschen ein, die Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Hagener Polizei informiert in der Zeit von 11 bis 15 Uhr an einem Infostand in der Kundenhalle im Sparkassen-Karree über die typischen Vorgehensweise der Einbrecher und Taschendiebe.

Dazu gibt es wertvolle Tipps, wie man sich gegen diese Straftaten schützen kann.