Schon bald steht eine wichtige Entscheidung an: gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern der Grundschulen müssen Viertklässler-Eltern mit ihren Kindern überlegen, welche weiterführende Schule die richtige ist. Um sich ein eigenes Bild von unserem Gymnasium machen zu können, hatte die Friedrich-Harkort-Schule gehofft, dass der geplante Tag der offenen Tür in Präsenzform nachgeholt werden kann.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist dies nach wie vor leider nicht möglich. Dafür wird´s jetzt digital. Die Friedrich-Harkort-Schule Herdecke bietet interessierten Viertklässlerinnen und Viertklässlern sowie ihren Eltern auf der Schulhomepage unter www.fhs-herdecke.de die Möglichkeit sich digital über das Gymnasium zu informieren. Dafür stehen ab der nächsten Woche unterschiedliche Videoclips zur Verfügung, in denen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte einzelne schulische Bereiche, zum Beispiel das FörderForderKonzept, die Neigungsbereiche Deutsch-Kunst-Musik, Englisch Bilingual und Naturwissenschaften, das Soziale Lernen oder das m@z (Medien-und Arbeitszentrum) vorstellen.

Die für den Nachmittag des 1. Februar 2021 vorgesehene Informationsveranstaltung zu den Neigungsbereichen findet ebenfalls digital statt. Dazu sind alle interessierten Viertklässler-Eltern zur Teilnahme an der Veranstaltung als Videokonferenz eingeladen. Detaillierte Informationen zu den Zeiten für die Vorstellung der einzelnen Neigungsbereiche und wie man sich dazu anmeldet sind auf der Schulhomepage zu finden.

Der Anmeldezeitraum bleibt in der Zeit vom 16. bis 19. Februar bestehen. Allerdings ist zuvor eine Terminvergabe notwendig. Dazu ist auf der Homepage ein Terminvergabetool freigeschaltet, die Anmeldeformulare sind dort ebenfalls zu finden. Gerne beantworten wir auch telefonisch unter der Tel. 02330/91870 alle Fragen rund um die Anmeldung.