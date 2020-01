Aufgrund der Erkrankung des Hauptdarstellers muss die Vorstellung der Oper „Cardillac“ von Paul Hindemith am Sonntag, 26. Januar 2020 im Theater Hagen (Großes Haus) leider abgesagt werden.

Die Vorstellung wird am Sonntag, 9. Februar 2020 (Beginn 18 Uhr) nachgeholt.

Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die im Anschluss an die „Cardillac“-Vorstellung angebotene Lesung „Korrespondenz Osthaus-Gropius“ mit Dario Weberg findet wie angekündigt am 26. Januar 2020 im Theater Hagen (Theatercafé) mit Beginn um 19.45 Uhr statt.

Der Eintritt dazu ist frei.