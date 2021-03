Der Hagener Schaustellerverein von 190, hat sich am Freitag schweren Herzens dazu entschlossen, die Osterkirmes 2021 abzusagen.



Durch die aktuelle Corona Schutz Verordnung NRW vom 5. März ist es nicht möglich,

die letzten Planungsschritte durchzuführen. Weiterhin ist es wenig wahrscheinlich, dass auf der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz das Verbot von Veranstaltungen, das zunächst bis zum 28. März gilt, aufgehoben wird.

Trotz alledem stecken die Schausteller den Kopf nicht in den Sand sondern stecken mitten in den

Planungen einer Alternativveranstaltung, die durchgeführt werden kann, sobald es das lokale

Infektionsgeschehen und die rechtliche Situation zulassen.