Eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die sich neu einrichten müssen, hat endlich wieder geöffnet: Am heutigen Mittwoch, 8. Juli, öffnet das Soziale Küchenstudio in Hagen-Haspe mit neuem Sicherheits- und Hygienekonzept nach einer Corona bedingten Pause.



Das Soziale Küchenstudio ist eine Einrichtung des Hagen-ist-BUNT e.V., in der vor allem Flüchtlingsfamilien mit Küchenutensilien versorgt werden und Anschluss finden können. Jeden Mittwoch und Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr sowie an jedem dritten Samstag pro Monat (12 bis 14 Uhr) nehmen Ehrenamtliche im Sozialen Küchenstudio, Hüttenplatz 67, in Haspe (ehemaliges Bürgeramt) Spenden entgegen, sortieren die Ware und geben die Gegenstände kostenlos an die Kunden weiter, die sich gerade einrichten. Im Team arbeiten Deutsche und Geflüchtete gemeinsam und lernen beim gemeinsamen Tun voneinander und miteinander. Gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich und werden gefördert.

Wegen der großen Nachfrage freut sich das Team über Verstärkung. Gesucht werden zuverlässige Menschen, die unsere Werte und Kultur vermitteln wollen, die helfen möchten oder einfach Spaß an Begegnung haben. Wer Interesse hat, kann sich per mail (info@hagen-ist-bunt.de) oder unter Tel. 0152-27159585 melden.