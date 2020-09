Die bekannte Familienberaterin Katia Saalfrank sollte eigentlich am 15. September in der Hagener Stadthalle auftreten. Kurzfristig wird ihr Vortrag wegen der Corona-Regeln ins Internet verlegt. Als Erziehungscoach aus der Fernsehsendung „Die Super Nanny““ bei RTL ist Katia Saalfrank noch immer bekannt. Doch die Diplom-Pädagogin und Therapeutin ist mehr als ein TV-Coach.



Nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit steht die praktizierende Expertin für einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern und eine konstruktive Eltern-Kind-Beziehung, die von Vertrauen und Achtsamkeit geprägt ist. „Sie berät Eltern, die ihre Kinder selbstbewusst und stark machen wollen, um sie mit bester Gesundheit auf seelischer und körperlicher Ebene aufwachsen zu lassen“ so Michael Roschke, Leiter des Servicezentrum der DAK-Gesundheit in Hagen. Unter dem Titel „Kindheit ohne Strafen“ bietet die DAK-Gesundheit den Vortrag am 15. September nun von 18 bis 19.30 Uhr an. Noch stehen laut DAK freie Plätze zur Verfügung. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden können sich Interessierte unter www.dak.de/saalfrank-hagen.