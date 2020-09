Am vergangenen Freitag und Samstag hat die Hagener Polizei zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungs- und des Jugendamtes Kontrollen zur Verhinderung der Jugendkriminalität durchgeführt.

An neuralgischen Punkten in der Innenstadt, am Hauptbahnhof aber auch in Altenhagen und Wehringhausen wurden über 200 Personen kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten mehrfach einschreiten. In sieben Fällen konnten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In einem Fall mussten die Ermittler eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz fertigen. Zwei unbelehrbare Personen verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Zudem sprachen die Beamten 25 Platzverweise aus und stellten darüber hinaus eine sogenannte Shisha sicher.

Positiv festzustellen ist, dass sich viele junge Menschen sehr freundlich und kooperativ verhielten und meist ihren verursachten Müll selbst weggeräumt haben.Die Hagener Polizei plant weitere Kontrollen solcher Art.