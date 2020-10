Sexualstörungen sind für viele Menschen ein Tabuthema, dem sich die VAMED Klinik Hagen-Ambrock annehmen möchte. Sowohl akute wie chronische Erkrankungen und Schädigungen des zentralen und peripheren Nervensystems ziehen häufig auch Störungen der Sexualfunktionen nach sich. Die Fachklinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation der VAMED Klinik Hagen-Ambrock bietet ab sofort einen Therapiebereich für Betroffene an. Das Beratungs- und Behandlungsangebot richtet sich an Patienten, die in Hagen-Ambrock eine stationäre Reha-Maßnahme erhalten.

Sexualstörungen schränken nicht nur die Lebensqualität ein, sondern können schwere psychische Folgeerkrankungen, beispielsweise Depressionen, auslösen. Die VAMED Klinik Hagen-Ambrock bietet Betroffenen eine verhaltenstherapeutische Behandlung an, bei der auch der Sexualpartner mit einbezogen wird.

Nach einer umfassenden Problemanalyse des beeinträchtigten bzw. veränderten Sexualverhaltens stellen Ärzte und Therapeuten ein individuelles Therapieprogramm für die Betroffenen zusammen. Neben Therapien mit Psychologen der Klinik werden auch physiotherapeutische und medizinisch-trainingstherapeutische Behandlungen in das Konzept mit einbezogen. Eine seelische Stärkung erfahren die Patienten zudem in der Musik- und Kunsttherapie. „Unser Ziel ist es, den Patienten wieder Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und die körperliche Selbstannahme zu ermöglichen“, sagt Dr. Mimoun Azizi, Chefarzt der Fachklinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation.

Ein gesundheitsbewusstes Verhalten ist für einen langfristigen Therapieerfolg wichtig. „Wir bieten unseren Patienten nach dem Klinikaufenthalt Unterstützung bei der Nachsorge an, damit der Therapieerfolg auch nach der Reha-Maßnahme anhält“, sagt Psychologe Frank Wilke.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vamed-gesundheit.de/kliniken/hagen-ambrock/unser-angebot/ihre-reha-bei-uns/neurologie/sexualfunktion/

Kontakt:

VAMED Klinik Hagen-Ambrock

E-Mail: sexualtherapie.hagen@vamed-gesundheit.de

Telefon (donnerstags, 8 bis 9 Uhr): 02331 974-4170

