Viele Hagenerinnen und Hagener besuchen sehr gerne die Polizeikantine auf der Hoheleye und haben sich an die bisherigen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 15 Uhr gewöhnt. Besonders um 12 Uhr herum ist die Schlange an der Essensausgabe aber oftmals sehr lang und zahlreiche Menschen stehen sehr dicht beieinander. Im Gedränge können sich allerdings auch Krankheitserreger leicht verbreiten.



Dies gilt natürlich auch für das Coronavirus, welches derzeit welt- und europaweit grassiert, aber auch in Deutschland bereits aufgetreten ist. Um die Besucherströme etwas zu entzerren und vor allem um alle Gäste der Kantine besser zu schützen, hat sich die Hagener Polizei nun zu einer Anpassung der bekannten Öffnungszeiten entschlossen.

Der Kantinenbetreiber freut sich ab sofort auf seine nicht bei der Polizei beschäftigten Gäste von Montag bis Freitag in den Zeiträumen von 6.30 Uhr bis

11 Uhr und 12.30 Uhr bis 15 Uhr.

In der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr ist die Kantine bis auf weiteres ausschließlich nur für Polizeibedienstete geöffnet.

Die Hagener Polizei bittet um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme, die letztlich der Sicherheit aller dient.