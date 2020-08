Die Marktschreier sind im Rahmen eines Blumen- und Fischmarkt von Mittwoch bis Samstag, 2. bis 5. September, in der Volmestadt zu Gast. Täglich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr geht es auf dem Friedrich-Ebert-Platz rund.



Am Eröffnungstag treffen die Marktschreier-Giganten aufeinander. Wer ist in diesem Jahr der Lauteste? Wurst-Achim, Aal-Ole, Nudel-Anne, Käse-Maik oder doch Knabber-Paul?

Die Veranstalter versprechen an allen vier Tagen hanseatische Stimmung in der Volmestadt, ohne die Corona-Vorschriften außer Acht zu lassen.

Die folgende Bildergalerie zeigt die Teilnehmer.