Druckfrisch liegt das neue Jahresprogramm des Stadtmarketing Wetter vor. „Wir sind optimistisch, dass auch 2020 die Touren, Führungen und Stadtrundfahrten wieder gut angenommen werden.“, so Stadtmarketing-Leiter Thorsten Keim.



Der Startschuss fällt am Sonntag, 5. April, mit der ersten Stadtrundfahrt. Da die Tour zur Hälfte zu Fuß unternommen wird und Treppen und Kopfsteinpflaster beinhaltet, ist sie für Menschen, die nicht so gut per pedes unterwegs sind, nur bedingt geeignet.

Für Wanderfreunde sind insgesamt sechs Wanderungen mit den Wanderführern Bernhard Kauer, Helmut Scholtz und Helmut Schuchardt geplant, wobei die beiden Wanderungen durch die Ruhraue mit Besichtigung des Wasserwerkes, der Fischsteige und der historischen Hängebrücke ein Höhepunkt darstellen.

Neu im Programm ist eine Abenteuerwanderung. Sie ist für Eltern mit Kindern zwischen fünf und elf Jahren vorgesehen. Zum 125. Bestehen des Bürgerhauses bietet der Stadtmarketingverein den Rundgang an.

Geschichtsträchtig geht es auch beim „FamilienWetter“ zu. Dieses Konzept, das auch am Wochenende buchbar ist, eignet sich beispielsweise prima für Kindergeburtstage.

Das Jahresprogramm mit allen Touren und Führungen gibt es als Flyer in der Geschäftsstelle an der Kaiserstraße 78. Dort können auch Gutscheine für Stadtrundfahrten, Wanderungen, Stadtteil- und Stadtführungen sowie Segway-Touren erworben werden.

Alle Führungen sind auf Nachfrage auch individuell buchbar. Stadtführer Herbert Pösel, Stadtmarketing-Mitarbeiterin Tina Huth, Stadtmarketing-Leiter Thorsten Keim, Gästeführerin Doris Hülshoff und Wanderführer Bernhard Kauer (von links) präsentieren das attraktive und abwechslungsreiche Jahresprogramm.