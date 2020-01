Benefiz-Handballspiel - Prinzen Team gegen Oberloßrock Team

Gestern Abend kam es in der Rundturnhalle Haspe zum Showdown. Auf der einen Seite das Oberloßrock Team gegen das Prinzen Team. Das Ergebnis wie erwratet Unentschieden 27 : 27.

Und es war eine super Benefizveranstaltung die der Prinz und Oberloßrock auf die Beine gestellt haben. Fast alle Tanzgruppen unterhielten die Zuschauer in den ganzen Pausen. Der Spaß beim Spiel kam auch nicht zu kurz. Die Halle ausverkauft und die Stimmung war Bombenmäßig.

Nach 40 Jahren wurde dann Heinz-Dieter Kohaupt in der 57 Minute verabschiedet. 40 Jahre Handball und es gab Tränen. Aber nun zu den Bildern.