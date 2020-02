Prunksitzung der KG Grün Weiss Haspe 1957 - entführte die Gäste ins damaliges Paris

Die Prunksitzung der KG Grün Weiss Haspe am 15.02.2020 hatte einiges zu bieten. Unser Prinz Dennis I mußte lernen wie man sich in einer Garde einfügt. 1.2.3 war falsch aber die Lacher waren auf Seiten der Zuschauer groß vor allem weil man versuchte den Prinz es nicht schaffen zu lassen. Aber nicht mit dem Prinzen Dennis I, natürlich schaffte er es und wurde EhrenLeutnant. Dann hielt der Prinz seine Rede wo man sagen muss die Zuschauer waren hinter ihm. Das zeigte auch die Spendenbereitschaft bisher.

Viele einzel Künstler traten auf. Jedoch auch einige Tanzgarden. Blau Weisse Funken Hagen, KG Grün Weiss Vorhalle, TV Elsey und das Mariechen Duo der KG Grün Weiss Haspe.

Und das absolute Highlite war Moulin Rouge dar gestellt von der Ruhrgarde. Alle zwei Jahre zeigen sie in Haspe ihre neue Show. Der Saal stand Kopf. den Abschluss machte up de Zwölf die den Zuschauern zum Schluss einheizte.

In allem eine sehr gute Veranstaltung. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.