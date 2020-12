In der Vorweihnachtszeit wird viel gebacken. Aber was tun, wenn dafür kein Geld ist? Die Damen vom Verein "Schmückendes Beiwerk Iserlohn" (SBI) haben überlegt und sich entschieden, genau an dieser Stelle helfen zu wollen.



Lange brauchten die Vereinsmitglieder nicht, bis sie auf die Idee kamen, Backtüten zu packen. Eine Weihnachtsbäckerei für zu Hause.

Es dauert gar nicht lange und zahlreiche Geschäfte fanden sich bereit, die gesuchten Backzutaten zu spenden. In den Tüten waren unter anderem Mehl, Zucker, Backkakao, Backpulver, Vanillezucker und ein Schoko-Nikolaus (für die kleinen Bäcker). Eben alles, was man für die Weihnachtsbäckerei benötigt.

So konnten Ende November 70 liebevoll gepackte Tüten an die Cari-Tasche Iserlohn/Hemer übergeben werden. Mit der großen Hoffnung, viele Augen zum leuchten zu bringen.

Außerdem konnten weitere 100 Pakete Trinkschokolade an die Caritasche überreicht werden. Für gemütliche Abende in der Weihnachtszeit.

Ein großer Dank geht an: Sundwiger Mühle, Bauer Emde, Edeka Schäfer Sümmern, Edeka Hotic Nußberg, Gut Nordhausen, Edeka Grävenstein Hemer, Schokoladenoutlet Castrop-Rauxel und die Bäckerei Hannig.

Eine weitere Lebensmittelspende ist auch schon in Planung.