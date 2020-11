Bis zu zehn Millionen Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft und zur Steigerung der Ressourceneffizienz in produzierenden Unternehmen zur Verfügung. Mit dem neuen Sonderprogramm des NRW-Umweltministeriums können sich die Unternehmen sowohl Investitionen als auch Beratungsdienstleistungen fördern lassen.



Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) informiert in Kooperation mit der Effizienz-Agentur NRW am 30. November in einem Webinar von 10 bis 11 Uhr über Inhalte und Rahmenbedingungen des neuen Förderprogramms.

Mit den Fördermitteln möchte die Landesregierung Unternehmen dabei unterstützen, ihre gesamten Geschäftsabläufe kreislauforientiert zu gestalten und neue Konzepte für die Produktgestaltung zu entwickeln. Dazu wird unter anderem das erfolgreiche Beratungsprogramm ‚Ressourceneffizienz.NRW‘ aufgestockt. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können so durch eine Erhöhung der Förderquote von 50 auf 70 Prozent noch stärker von externer Beratung profitieren und in ressourceneffiziente Verfahren und Projekte investieren. Dem Beratungsangebot der im Auftrag des NRW-Umweltministeriums tätigen Effizienz-Agentur NRW (EFA) fällt dabei eine wichtige Schlüsselrolle zu. Auch neuartige ressourceneffiziente Technologien oder Recyclingtechnologien, die erstmalig großtechnisch zur Anwendung kommen sollen mit bis zu 500.000 Euro werden anteilig durch das Land gefördert.

Anmeldungen für das Webinar nimmt SIHK-Effizienzberater Frank Niehaus unter niehaus@hagen.ihk.de entgegen.