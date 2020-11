Haltern. Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Schule und Sport. Sie händigen insgesamt 610 iPads an die Halterner Schulen aus, die zuvor ausgeschrieben, vorkonfiguriert und installiert wurden.

„Damit wird ein entscheidender Beitrag geleistet, um die von uns allen gewünschte Digitalisierung in den Schulen und die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht voranzutreiben“, erklärte Bürgermeister Andreas Stegemann, der sich freut, diese Geräte so frühzeitig an die Schulen übergeben zu können. Am Dienstagnachmittag händigte er zusammen mit Heinz Korte, Leiter im Fachbereich Schule und Sport, einige der frisch eingetroffenen und von der Verwaltung installierten iPads an Dagmar Perret, Leiterin der Joseph-Hennewig-Hauptschule, aus. Sie hat die Geräte sehr gerne entgegen genommen. „Das Arbeiten mit ihnen werden wir jetzt immer mehr mit in den Unterricht einbauen, darüber freuen wir uns alle sehr.“

Für die 610 iPads sind insgesamt ca. 247.000 Euro ausgegeben worden. Das Land hatte erst Ende Juni eine Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen erlassen. Ziel ist die Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte besteht. Das Land gibt hierzu einen 90-Prozent-Zuschuss. Die Stadt hat sich mit rund 24.700 Euro an Eigenleistungen zu beteiligen.