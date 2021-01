Haltern. Aufgrund der aktuellen Situation muss auch die Stadtbücherei geschlossen bleiben. Aufgrund der seit 11. Januar geltenden Corona-Verordnung ist es allerdings wieder möglich, einen Bestellservice anzubieten.

Diese Möglichkeit setzt die Stadtbücherei auch gerne für ihre Kundinnen und Kunden um, so lange die Schließungszeit gilt. Und so funktioniert es: 1. Verfügbare Medien im Online-Katalog (www.bib-kreisre.de) aussuchen und dann eine Mail mit den gewünschten Titeln (max. 10) an stadtbuecherei@haltern.de schreiben. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Medien in Haltern vorhanden sind. 2. Die gewünschten Medien werden vom Büchereiteam schnellstmöglich zusammengesucht. 3. Es wird ein Abholtermin ausgemacht und dann kann die gepackte "Bücherei-to-go-Tasche" kontaktlos im Eingangsbereich abgeholt werden.