Das „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ rückt die „Deutschlandstühle“ Halterner Handwerksmeister und der Bürgerstiftung Haltern ins Rampenlicht. Aus Anlass 30 Jahre Deutsche Einheit präsentiert das HdG die Stühle auf ihren Facebook- und Twitter-Seiten und auch auf den Facebook-Seiten ihrer Dependancen Tränenpalast und Kulturbrauerei (Berlin) sowie des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig.

Die Aktion: Aus Freude über den friedlich verlaufenen Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 bauten acht selbständige Handwerksmeister aus Haltern am See 17 Stühle: Für jedes Bundesland einen, wobei die Rückenlehne den Umriss des jeweiligen Landes zeigt. Der 17. Stuhl ist der „Deutschland-Stuhl“: dessen Rückenlehne zeigt alle Bundesländer, zum Ganzen vereint. Die Landesstühle wurden je von den Ministerpräsidenten der Länder signiert. Den „Deutschland-Stuhl“ signierte Bundeskanzler Helmut Kohl. Diese 17 Exponate gehören heute zum Fundus der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn. Und das stellt diese nun auf Facebook und Twitter vor. Denn die Idee hinter der Aktion sei nach wie vor aktuell: Die Stühle sollen dazu einladen, sich zusammen zu setzen, um die Probleme der Zeit zu lösen.

2009 – aus Anlass 20 Jahre Mauerfall – machte die Stühle-Aktion bereits einmal eine neue, beeindruckende Karriere: Diesmal gaben die acht Halterner Handwerksmeister – Elektromeister Günter Gerdes, Landmaschinenmechanikermeister Heinrich Rips, Metallbaumeister Klaus Tiemann, Tischlermeister Josef Büning, Zimmermeister Georg Rohlf, Diplom-Bauingenieur und Bauunternehmer Werner Mertmann, Heizungs- und Lüftungsbaumeister Manfred Stevermüer sowie der „Motor“ der gesamten Stühle-Aktionen, Raumausstattermeister Hans Nienhaus – zusammen mit der Bürgerstiftung Halterner für Halterner 1000 Miniatur-Deutschlandstühle heraus. Die Rückenlehnen aus Edelstahl zeigen den Umriss des vereinten Deutschlands, die Sitzflächen sind mit Leder in den deutschen Nationalfarben bespannt. Das Material wurde größtenteils von renommierten Firmen gesponsert. Motivation aller Engagierten: „Wir sind dankbar, dass wir in diesem schönen Land in Frieden unser Leben gestalten und Erfolge haben können. Deshalb möchten wir etwas an die Gesellschaft zurückgeben“. Der gesamte Erlös kam der Arbeit der Bürgerstiftung Haltern zugute, für Mitbürger, die Unterstützung benötigen.

Die Miniatur-Stühle-Aktion bekam nach der Präsentation am 23. Mai 2009 auf dem Halterner Marktplatz (60. Jahrestag nach Verkündigung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland) eine „nie geahnte Dynamik“, so Hans Nienhaus. Stundenlang könnte er von Erfahrungen und Erlebnissen erzählen, von rührend-mitmenschlichen, von schlagzeilenträchtigen. „Erster Höhepunkt war die Präsentation im Foyer der Bezirksregierung Münster über den 20. Jahrestag des Mauerfalls hinweg. Dann hat uns Bundespräsident Dr. Köhler im Schloss Bellevue empfangen. Die Bundeskanzlerin und alle Bundesminister bekamen Stühlchen, etliche Prominente aus Sport und Wirtschaft. Wir durften Papst Benedikt in Rom ein Stühlchen persönlich übergeben. Das Fernsehen berichtete über unsere Aktion, dazu gab es einen sehr lobenden Kommentar von WDR-Intendantin Monika Piel. Wir waren auf der Landpartie im Schloss Lembeck und beim Still-Leben auf der A 40 im Einsatz – und überall gab es viel Interesse und unerwartete Erlebnisse.“

Noch immer freuen sich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten in über 150 Städten Deutschlands, in Finnland, Spanien, Österreich, Rumänien, der Schweiz,in Kamerun, Italien und in den USA über „ihr“ Deutschland-Stühlchen.

