Haltern/Herne. "Am besten zuhause bleiben", lautet schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Empfehlung der Virologen in der Corona-Krise. Deshalb sind auch die Museen geschlossen. Da kann es schnell mal zum Corona-Koller kommen. Um für Kulturinteressierte ein wenig Abhilfe zu schaffen, hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das digitale Angebot seiner Kultureinrichtungen ausgebaut.

"Gerade jetzt, da die Menschen den öffentlichen Raum meiden sollen, machen wir mit unseren digitalen Kulturangeboten den virtuellen öffentlichen Raum für Kulturinteressierte attraktiver und wollen Alternativen zum analogen Kulturerlebnis bieten", so die LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.Der LWL hat eine Auswahl seiner digitalen Kulturangebote auf der Website http://www.lwl-kultur.de/de/kultur-digital/ veröffentlicht, laufend kommen weitere Inhalte hinzu. Die Angebote reichen von 3D-Museumsrundgängen durch Dauer- und Sonderausstellungen, Web-Serien, Kurzvideos zu einzelnen Ausstellungstücken oder Kunstprojekten über Panoramabilder der wichtigsten Museumsräume und bis hin zu Podcasts. Als besonderen Höhepunkt bieten das LWL-Römermuseum in Haltern und das LWL-Museum für Archäologie in Herne digitale Schnitzeljagden durch das Museumsgelände ("Römer-Caching") und digitale Live-Führungen durch die Dauerausstellung an, für die man so viel zahlt, wie man möchte und kann. Auch der Gratis-Download sonst kostenpflichtiger Filme ist möglich.

Das Team des LWL-Römermuseums hat sich für seine Online-Besucher etwas Besonderes einfallen lassen: Beim digitalen "Römer Caching" können Familien, Schulklassen oder andere Gruppen Museumspädagoginnen buchen und diese auf eine Spurensuche quer durch die Dauerausstellung und über das Außengelände schicken. Ausgestattet mit einer Kamera übertragen sie die Schnitzeljagd live zu den Besuchern nach Hause oder ins Klassenzimmer und stehen so während der gesamten Tour in direktem Austausch. Materialien wie eine Schatzkarte werden den Besuchern direkt nach Hause gesendet. Bis Ende 2020 ist den Teilnehmerinnen freigestellt, wieviel sie zahlen möchten ("Pay what you want"). Buchungen sind ab sofort per Mail an besucherservice-roemermuseum@lwl.org möglich.

Auf dem Youtube-Kanal heißt es "Römer allein zu Haus". In römischer Begleitung geht es dort auf eine virtuelle Führung durch die Dauerausstellung. Hier zeigen die Gattin von Kaiser Augustus, eine Schmiedin, eine Schankwirtin und andere den Alltag der Römer vor gut 2.000 Jahren. Was der Museumsmaulwurf "Kalle in Quarantäne" erlebt sowie Spiel- und Bastelanleitungen können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren ebenfalls auf Youtube entdecken. Darüber hinaus stehen online Vorträge zur Verfügung, die im LWL-Römermuseum stattgefunden haben. Im 3D-Rundgang auf der Website können Besucher durch das Westtor schreiten und sich die Exponate der Dauerausstellung von allen Seiten in Ruhe anschauen.