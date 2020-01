Haltern. Kings of Floyd bieten am Freitag, den 7. Februar um 20 Uhr in der Aula des Joseph-König-Gymnasiums eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Extraklasse, aufwendigem Stage-Design und einem großartigen Sound. Seit 2017 sind Kings of Floyd mit ihrer einmaligen Konzertshow in mehr als 48 Städten auf Tournee unterwegs.

Kings of Floyd wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rock Bands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen in ganz Deutschland auf allen möglichen Bühnen und Festivals. Mit der neuen “Echoes of the past”-Show verbindet die führende deutsche PinkFloyd-Tribute Band „Kings of Floyd“ absolut authentisch präsentierte Songs aus allen Pink Floyd-Phasen mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow. Mit ihrer perfekten Illusion eines echten Pink Floyd-Konzertes begeistert die Formation um den bekannten englischen Sänger Mark Gillespie auch eingefleischte Pink Floyd-Enthusiasten. Das Spektrum reicht dabei von Alben wie „Meddle“, „Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“ über „The Wall“ bis hin zu neueren Werken. Mit musikalischer Extraklasse, hervorragendem Stage - Design und großartigem Sound begeistern Kings of Floyd das Publikum und rufen die nahezu perfekte Illusion eines Pink Floyd Konzertes hervor. Die überwältigende musikalische Energie der sieben top-class-Musiker machen die Kings of Floyd zu einem „must see“, nicht nur für alle Rock-Enthusiasten und Pink Floyd Fans.

Die Kings of Floyd sind: Mark Gillespie (Gesang/Gitarre), Maurus Fischer (Gitarre), Jürgen Magdziak (Keyboards/Gesang), Hans Maahn (Bass), Bernie Bovens (Drums), Lucy Wende (Gesang) und Bernd Winterschladen (Saxophon). Die Karten kosten 32 Euro und sind über die Homepage www.kingsoffloyd.com bestellbar.