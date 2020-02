Haltern am See beteiligt sich, wie berichtet, an der Aktion „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?“. Ab sofort startet nun die Online-Abstimmung auf der Internetseite des Ministeriums. Über folgenden Link gelangen Interessierte direkt zur Abstimmungs-Seite: https://www.mhkbg.nrw/rathaus-haltern-am-see.



Hier ist das Video aus Haltern am See zu sehen, in dem auch Bürgermeister Bodo Klimpel zu Wort kommt und das Alte Rathaus vorstellt. Für einen Zeitraum von zwei Wochen kann ab sofort für eines der 74 nominierten Rathäuser abgestimmt werden. Jeder Nutzer / jede Nutzerin hat eine Stimme. Das Rathaus mit den meisten Stimmen gewinnt.Zu finden ist der Aufruf zur Online-Abstimmung auf den folgenden Kanälen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Dazu die Ministerin Ina Scharrenbach: „Wir haben gefragt: Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen? Die Nutzerinnen und Nutzer haben uns ihre Vorschläge genannt, die wir in den vergangenen Wochen jeden Tag jeweils mit einem Video veröffentlicht haben. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger wieder gefragt. Sie können ab sofort die Stimme für ihren Favoriten abgeben. Unsere Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Mit der Aktion wollen wir die wertschätzende Haltung gegenüber den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern zum Ausdruck bringen, die sich tagtäglich, meist ehrenamtlich für unsere Demokratie vor Ort einsetzen. Zudem würdigen wir mit der Vorstellung der Rathäuser das historisch-kulturelle Erbe des Landes.“

Das „Sieger-Rathaus“ wird am 28. März 2020 auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums in der Wuppertaler Stadthalle von Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, bekannt gegeben und prämiert.