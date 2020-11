Keine Veranstaltung zum Volkstrauertag

Haltern. Bereits in der Ratssitzung am Dienstagabend hat Bürgermeister Andreas Stegemann darüber informiert, dass die obligatorischen Veranstaltungen rund um den Volkstrauertag in diesem Jahr wegen der besonderen Corona-Lage nicht stattfinden können.

Deshalb wird er - auch in Absprache mit den Schützenvereinen - lediglich eine stille Kranzniederlegung am Samstag, den 14. November, am Ehrenmahl an der Römerstraße vornehmen. Darüber hinaus wird es stille Kranzniederlegungen in Sythen, Hullern, Flaesheim, Lippramsdorf und auf dem Annaberg geben, im Ortsteil Lavesum wird auch darauf verzichtet. Mit diesem deutlich verringerten Programm, so Andreas Stegemann, soll trotz der strikt einzuhaltenden Kontaktbeschränkungen die Bedeutung des Volkstrauertages unter Beweis gestellt werden.