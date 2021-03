Haltern. Aus Gründen des Pandemieschutzes haben sich die Mitglieder des Rates der Stadt Haltern am See im schriftlichen Abstimmungsverfahren mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit dazu entschieden, die Entscheidungsbefugnisse für die Ratssitzung am 18. März an den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) zu delegieren. Diese Sitzung wird am 18. März um 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses beginnen. Das bedeutet auch, dass die für den 16. März vorgesehene HFA-Sitzung ausfällt.