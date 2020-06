Haltern. Die Mitglieder des Ortsvereins von Bündnis90/Grünen konnten am Montag, den 22.06.2020, endlich ihre Jahreshauptversammlung durchführen, die aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste. Die Versammlung fand in den großzügigen Räumlichkeiten des Seehofs statt.

27 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der Sitzung teil. Nach der Begrüßung durch den Vorstandssprecher Thomas Zimmermann folgten der Rechenschaftsbericht und die Entlastung des Vorstands. Marlies Wesseler als Vorstandssprecherin begeisterte die Anwesenden mit einer mitreißenden Rede, in der sie das vergangene Jahr 2019 noch einmal Revue passieren ließ und einen Ausblick auf den anstehenden Wahlkampf und die nächste Legislaturperiode wagte. Als ein Höhepunkt der Arbeit im Ortsverband ist hier sicherlich das 40-jährige Jubiläum der Grünen in Haltern zu nennen, das im Schloss Sythen gefeiert wurde. Die sehr erfolgreiche Arbeit lässt sich vor allem auch an der stetig steigenden Anzahl der Mitglieder ablesen: Mit 57 Parteimitgliedern ist Bündnis90/Die Grünen in Haltern am See der größte grüne Ortsverband im Kreis Recklinghausen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Im Anschluss wurde der neue Vorstand durch die anwesenden Mitglieder gewählt: Es sind Marlies Wesseler und Martin Stork als SprecherInnen des Vorstandes sowie Matthias Springmann als Kassierer und Gerda Ratering, Maaike Thomas und Sarah Zimmermann (Grüne Jugend) als Beisitzerinnen. Der neue Vorstand versteht sich als Team, das mit vollem Elan Impulse für die Arbeit im Ortsverband setzen und die Kompetenzen der zahlreichen Mitglieder im Hinblick auf eine gute Politik für unsere Stadt nutzen möchte.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde nach einer engagierten abschließenden Diskussion das Wahlprogramm der Grünen für die Kommunalwahlen am 13.09.2020 verabschiedet. Der Grüne Ortsverband hatte sich schon einmal in einer Klausurtagung intensiv mit dem Programm beschäftigt.