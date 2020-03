Haltern. Das Halterner Forum für Demokratie, Respekt und Vielfalt lädt gemeinsam mit den katholischen, evangelischen und neuapostolischen Kirchengemeinden sowie dem KönzgenHaus am 06. Mai 2020 von 17.00 – 20.00 Uhrzur Fachtagung mit Podiumsdiskussion in Haltern ein.



Noch bis vor kurzem war es die Zivilgesellschaft, die einen großen Anteil bei der erfolgreichen Integration von Flüchtlingen hatte. Insbesondere in der Flüchtlingskrise 2015 und danach gab es eine große Fülle an Initiativen; Hand in Hand mit Städten, Institutionen und Behörden konnten Ehrenamt, Kirche und Wohlfahrtsverbände auf Augenhöhe ihre Kompetenzen und Netzwerke nutzen sowie wirksame Strategien entwickeln, die erheblich zur Wirkung und Nachhaltigkeit professioneller Integration beigetragen haben.Doch die Verfahrensabläufe haben sich geändert: Die Erstaufnahme in NRW erfolgt zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE), im Anschluss erfolgt die Unterbringung in ZUEen (Zentralen Unterbringungs-Einrichtungen). Durch die veränderten gesetzlichen Bedingungen widerfährt der Zivilgesellschaft eine stückweite Entmündigung; hinter den Mauern und Zäunen der ZUEen kann sie ihr Potential nicht mehr ausschöpfen. Das hat dramatische Folgen - sowohl für die Bewohner*innen als auch für die engagierte Zivilgesellschaft.

Schwerwiegende Folgen

Viele Unterstützungsbemühungen, die in der Vergangenheit an vielen Stellen sehr erfolgreiche Integration möglich gemacht haben, werden so zurückgedrängt und teils ganz zunichte gemacht. Diskutieren sie diese dramatische Entwicklung und die Beschneidung der Zivilgesellschaft bei der Fachtagung mit Vertretern des zuständigen NRW-Ministeriums, der Bezirksregierung Münster, des Flüchtlingsrats NRW sowie zahlreichen weiteren Akteuren.

Hinweis zur aktuellen Krisen-Situation: Die Veranstalter hoffen, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Bei einer Erweiterung der derzeitigen Maßnahmen durch die Landesregierung über den 19.4.2020 hinaus müssen die Veranstalter die Situation natürlich neu bewerten und auch diese Veranstaltung absagen. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden.