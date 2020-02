Haltern/Dorsten. Im Zeichen der Danksagung und Dankbarkeit stand eine Heilige Messe zum Diamanten Weihejubiläum, die Münsters Bischof Dr. Felix Genn am 11. Februar mit elf Jubi-laren gefeiert hat. Sie waren 1960 in Münster zu Priestern geweiht worden. In die gemeinsame Feier bezogen Jubilare und Bischof gedanklich jene Mitbrüder des Weihejahrgangs ein, die verstorben sind oder nicht nach Münster kommen konnten.



Ihnen allen dankte Genn „im Namen der Kirche von Münster“ für ihren priesterlichen Dienst, den sie seit der Weihe vor 60 Jahren in verschiedenen Bereichen geleistet haben und teilweise noch leisten. „Ihnen gilt Dank für den Einsatz, den Sie gewagt, und für die Begegnungen, die Sie ermöglicht haben“, sagte der Bischof. All dies sei „in Gottes Hand eingeschrieben, denn ich bin überzeugt: Was aus Liebe getan wird, kann nicht verloren sein.“ Die Jubilare hätten bewegte Zeiten erlebt. Mit Blick auf die Bibeltexte des Tages betonte der Bischof: „Es ist schön, einem so großen Gott zu dienen. Weil er so groß ist, gibt es im Umgang mit diesem Gott keinen Ruhestand, denn seine Größe verwirklicht sich auch in den Grenzen des Alters. Wir dürfen darauf setzen, dass er mit dem Wenigen, was wir zur Stunde haben, trotzdem die Krüge füllen kann.“

An der Feier nahmen folgende emeritierte Priester teil: Josef Achterfeld, Emsdetten, Franz-Josef Ballhorn, Gladbeck / Bistum Essen, Aloys Bornhorst, Emstek, Alois Cremers, Dorsten, Paul Kranemann, Münster, Franz Lutum, Emsdetten, Joseph Mayhaus, Bakum, Werner Schröder, Haltern am See, Walter Schüller, Warendorf, Bruno Suren, Beckum und Franz Wilke, Marl.