Haltern. „Ich find das ganz toll, dass Sie das machen!“ Die 88-jährige Ida Mühlenbäumer aus Haltern hatte als erste den Weg in das Alte Rathaus zum „Rolli-TÜV“ des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (SBR) am 10. August gefunden. Die kostenlose Rollatorenprüfung war der Auftakt für eine Serie von Terminen in den heimischen Altenwohnheimen und mit der Tagespflege im Kastanienhof in Lavesum, die in Zusammenarbeit mit den Sanitätshäusern Borger und Lückenotto aus Haltern durchgeführt wird.

Hans Kirschbaum, Sprecher des Organisationsteams des SBR, war von der Resonanz angetan: „Die positiven Rückmeldungen und die Anzahl der TeilnehmerInnen haben deutlich gemacht, dass wir mit dem kostenlosen Check viele Rollatoren-Nutzer erreichen“.

Mobilität im Alter mit Rollatoren erhalten

Gerade ältere Menschen nutzen Rollatoren, um ihre Selbstständigkeit im Alltag nicht zu verlieren. Die Gehhilfe gibt Sicherheit und ermöglicht eine Pause im Sitzen. Mareike Schreiber, stellvertretende Geschäftsführerin des Sanitätshauses Borger, ist mit zwei Trends konfrontiert: „Beim Kauf eines Rollators wird erstens auf ein geringes Gewicht geachtet, zweitens ist der Komfort und die „Geländegängigkeit“ bei vielen im Fokus. In ländlichen Bereichen werden daher auch mehr Rollatoren mit Luftbereifung nachgefragt, in der Innenstadt ist primär das Gewicht beim Überwinden von Bordsteinen etc. von Bedeutung“.

Jürgen Schulz, Monteur des Sanitätshauses Borger, musste bei den gut 30 Technikprüfungen vor allen Dingen Probleme mit den Bremsen beseitigen. Mit dem Kompressor stellte er auch wieder den richtigen Reifendruck für die Rollatoren mit Luftbereifung her. Bereits am 17. August steht der zweite „Rolli-TÜV“-Termin an, diesmal im ASB Seniorenzentrum Kahrstege in Kooperation mit dem Sanitätshaus Lückenotto.

Die weiteren Termine:

Dienstag, 17. Aug. 9:00-12:00 ASB Seniorenzentrum Kahrstege

Dienstag, 24. Aug. 9:30-12:00 Seniorenzentrum Lambertusstift

Dienstag, 31. Aug. 9:00-12:00 Sankt Anna Altenwohnhaus

Dienstag, 07. Sep. 9:00-12:00 Sankt Sixtus Altenwohnhaus

Dienstag, 14. Sep. 9:00-12:00 Alloheim Seniorenresidenz

Dienstag, 21. Sep. 9:30-12:00 Kastanienhof, Raum Tagespflege

Dienstag, 05. Okt. 9:30-12:00 Altes Rathaus