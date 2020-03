Haltern am See/Marl. Der Lippeverband bietet für Fragen aller Art rund um die Großbaustelle der neuen Lippe-Deiche in Haltern-Lippramsdorf und Marl (HaLiMa) regelmäßig Sprechstunden an. Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hat sich der Lippeverband entschlossen, aus präventiven Gründen bis auf Weiteres keine Termine durchzuführen, um alle Beteiligten vor einer eventuellen Ansteckungsgefahr zu schützen.

Die nächsten Termine finden statt, wenn die Entwicklungen rund um das Coronavirus (COVID-19) es zulassen. Im Infocontainer am Oelder Weg (neben dem Bahndamm-Café) steht Projektleiter Gerhard Formanowicz dann wieder für Anliegen und Rückfragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Interessierte können sich außerhalb der Sprechzeiten telefonisch bei der Projektleitung melden, um Fragen zu klären: 0201 / 104 2135.Sobald ein neuer Termin feststeht, wird der Lippeverband dazu einladen und bittet um Verständnis für die vorläufigen Maßnahmen. Letztlich dienen sie der Eindämmung des Coronavirus und damit der Gesundheit aller.