Haltern/Waltrop. Zwei LWL-Museen verbindet eine Radtour, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Sonntag (26.7.) von 11 bis 18 Uhr anbietet. Die Tour startet am Eingang des LWL-Industriemuseums Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop und führt zum LWL-Römermuseum in Haltern. Herbert Niewerth, der ehemalige Leiter des Schiffshebewerks, leitet sie.

Die 42 Kilometer lange Strecke zeigt ein interessantes Stück Kanal- und Industriegeschichte des Reviers. Die Radtour führt zunächst am Dortmund-Ems-Kanal entlang bis zum "Dattelner Meer", wo der Wesel-Datteln-Kanal abzweigt, um eine Verbindung zum Rhein herzustellen. Die Gruppe passiert die Schleusen von Datteln und Ahsen, um schließlich Haltern zu erreichen. Unterwegs wird eine kleine Picknickpause eingelegt (Picknick bitte selber mitbringen), und es gibt Informationen zur Geschichte der beiden Kanäle.Um etwa 14 Uhr können die Teilnehmer das LWL-Römermuseum besichtigen. Vor etwa 2000 Jahren befand sich am Ufer der Lippe einer der wichtigsten Militärstandorte der Römer in Germanien mit dem Namen Aliso. Bis zu 5000 römische Soldaten lebten hier. Genau an dieser Stelle befindet sich heute das LWL-Römermuseum, in dem man die Welt der Römer entdecken kann.

Nach Picknick und Pause geht es zurück zum Schiffshebewerk, wo sich die Teilnehmerinnen die Ausstellung "Josef Koudelka. Industries" ansehen. Die Schau zeigt großformatige Panoramabil-der von Industrielandschaften, die der renommierte Fotograf in verschiedenen europäischen Ländern aufgenommen hat.

Kosten für die Tour inklusive Eintritt in beiden Museen: 8 Euro pro Person. Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 02363 9707-0 oder per E-Mail unter: schiffs-hebewerk@lwl.org.Die Radtour findet wegen der Corona-Beschränkungen mit einer Teilnehmerzahl von höchstens acht Personen statt.