Hamm-Bossendorf. Bewegungsmangel und weniger Kontakte zu Freunden und Familie - das sind Begleiterscheinungen gerade während der Corona-Pandemie. Dagegen möchte die Physiotherapeutin Elisabeth Gratzki in Hamm-Bossendorf aktiv werden.

Im Rahmen ihres Studiums „Gesundheit und Sozialraum“ an der Hochschule für Gesundheit in Bochum möchte sie in Kooperation mit dem Sportverein SuS Concordia Flaesheim in der Siedlung Ecksteins Hof das gesundheitsorientierte Projekt „Schnupperspaziergang mit Gymnastik“ für hier wohnhafte SeniorInnen durchführen. Dabei handelt es sich um eine einmalige Aktion während des Dezembers. Bei entsprechendem Bedarf ist eine spätere Fortführung nicht ausgeschlossen. Aufgrund der gültigen Infektionsschutzmaßnahmen kann das Angebot momentan leider nur einzeln oder mit Personen eines Haushaltes mit den Teilnehmenden durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessenten melden sich bitte bei Elisabeth Gratzki, (Tel. 506702, egratzki@hs-gesundheit.de) oder Beate Schittek (Tel. 5089641).