Die 51-Jährige steigt an der Haltstelle am Sixtus-Krankenhaus ein und fährt sehr gerne von dort bis zum Bahnhof. Anschließend ist der Heimweg dann nicht mehr so weit. Zudem findet sie es ganz toll, wieviel Grün in der Stadt und drum herum auf der Bürgerbusroute zu sehen ist. Sie findet die Streckenführung ganz hervorragend geplant und ist begeistert, dass es den Bürgerbus in Haltern am See gibt!

Sie ist für längere Zeit auf eine Gehhilfe angewiesen und sieht den Bürgerbus als super Mobilitätshilfe in ihrer Situation, die wohl noch länger andauern wird. Ohne Bürgerbus könnte sie die notwendigen medizinischen Termine kaum wahrnehmen. Aber auch wenn es ihr wieder besser geht, sagt sie, wird sie den Bürgerbus und die freundlichen Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr missen wollen. Während der Fahrt unterhält sich Christiane Backmann gerne mit den anderen Fahrgästen und dem Fahrpersonal.

Die Ehrung als 20.000ster Fahrgast des Bürgerbusses kam für sie überraschend. Sie hatte aber, wie sie selbst sagt, ausnahmsweise einen Rucksack dabei, falls etwas Unvorhergesehenes zu tragen wäre. Ja, und dann wurde ihr, nachdem sie vorsichtig ausgestiegen war, vom Dienst habenden Fahrer Manfred Vorholt an der Haltestelle am Bahnhof ein mit einer Pralinenschachtel, einem Gesichtsvisier sowie dem Bürgerbus-Gesichtsschutz gefüllter Bürgerbusbeutel als Jubiläumsgeschenk überreicht; passend zur derzeitigen Corona-Situation. Christiane Backmann war heilfroh, dass es kein schweres Blumengesteck war und verstaute alles vorsichtig in ihrem Rucksack. Zur Verabschiedung wünschte man sich „Bleib gesund“!

Im Monat Juli wurden 662 Fahrgäste, davon 80 Schwerbehinderte einschließlich einiger Begleitpersonen, die, wenn dies im Ausweis der zu begleitenden Person mit „B“ gekennzeichnet ist, kostenfrei mitfahren, befördert. Die meisten Fahrgäste sind wie der 20.000ste Fahrgast ausgesprochen froh, dass sie mit dem Bürgerbus wieder selbstständig alles in der Stadt erledigen können. Deshalb wünschen Vorstand und Fahrer*innen auch weiterhin BLEIBT GESUND! Das nächste Treffen der Fahrerinnen und Fahrer mit dem Vorstand ist am Dienstag, 18. August,19:00 Uhr, im Kolpingtreff.

Unternehmen, die sich für Werbung auf dem Bürgerbus oder der Monitorwerbung interessieren, sowie zukünftige Fördermitglieder, erhalten gerne Informationen vom 1. Vorsitzenden, Werner Mohr, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Informationen rund um den Bürgerbus und ein Anmeldeformular findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins. Hier der Link:

