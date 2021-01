Haltern-Lavesum. Der Keysberghof liegt etwas außerhalb von Haltern-Lavesum. So richtig auf dem Land, kann man sagen. Wohnhaus, Ställe und Scheune bilden in der Mitte einen idyllischen Innenhof. Große, alte Bäume bieten im Sommer ein schattiges Plätzchen, während Pferde und Ponys sich auf den Weiden tummeln. Aber auch zu den anderen Jahreszeiten gibt es hier viel zu erleben und zu entdecken – besonders für Kinder.

Niemand weiß das besser als die Hofherrin Birte Keysberg: „Ich mag besonders den Herbst, wenn es stürmisch wird und das Herbstlaub über den Hof wirbelt. Das gibt mir unglaublich viele Möglichkeiten mit Kindern zu arbeiten, drinnen und draußen aktiv zu sein.“ Das macht sie seit letztem Jahr für Context e.V. Der gemeinnützige Verein ist ein, durch den LVR und das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. In Kooperation mit Jugendämtern aus ganz Nordrhein-Westfalen sucht der Verein Menschen, die Kindern ein liebevolles Zuhause als Erziehungsstelle geben möchten und begleitet diese auf ihrem gemeinsamen Weg. Denn nicht jedes Kind hat das Glück, in einer Familie mit liebevollen Erwachsenen aufzuwachsen. Es gibt Kinder, die bereits früh Erfahrungen mit Vernachlässigung und mangelnder Fürsorge gemacht haben. Für diese Kinder bieten Erziehungsstellen ein neues und liebevolles Zuhause in einem familiären Umfeld.

Was ist eigentlich eine Erziehungsstelle?

Eine Erziehungsstelle ist eine Art „besonders qualifizierte und betreute Pflegefamilie“. Ein wichtiger Unterschied zur herkömmlichen Pflegefamilie ist die intensive fachliche Beratung und Begleitung durch Träger wie Context e.V. Damit vereint eine Erziehungsstelle die Vorzüge eines familiären Umfeldes mit dem Wissen und der Erfahrung pädagogischen Fachpersonals. Ein kurzes und anschauliches Erklär-Video, hat der Verein gerade dazu auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Wer kann eine Erziehungsstelle werden? Erziehungsstellen können Familien, Lebensgemeinschaften oder Alleinerziehende sein, unabhängig von Religion, Alter, Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Ein fachlicher, pädagogischer Hintergrund ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Im Vordergrund steht die persönliche Eignung. Lebenserfahrung, Geduld, Einfühlungsvermögen, Reflektionsbereitschaft und Toleranz sind wichtige Eigenschaften. Gewisse Voraussetzungen müssen Interessierte dennoch erfüllen, wie zum Beispiel die regelmäßige Vorlage eines einwandfreien erweiterten Führungszeugnisses und finanzielle Unabhängigkeit.

Begleitung durch Context e.V.

Das Besondere an Context e.V. ist, dass der Verein seine Erziehungsstellen bei allen Fragen und Aufgaben im Erziehungsstellen-Alltag unterstützt – egal, ob diese administrativer, juristischer oder pädagogischer Art sind. Und das direkt von Beginn an. Neben ersten unverbindlichen Beratungen und Informationsgesprächen zu den „Aufgaben und Möglichkeiten“ einer Erziehungsstelle schult der Verein seine Bewerberfamilien ausführlich in einer TÜV-zertifizierten Seminarreihe vor Aufnahme eines Kindes. Zieht dann ein Kind in die Familie ein, erfolgen wöchentliche Besuche durch einen Fachberater*in. Ergänzend kommen Fortbildungen zu verschiedenen Themen, regelmäßige Treffen zum Austausch mit anderen Erziehungsstellen und eine bunte Palette an Freizeitangeboten dazu – bis hin zu einer 24 Stunden Erreichbarkeit.

Was bedeutet das für den Keysberghof

Birte Keysberg hat Ideen. Der Keysberghof soll sich zu einem echten Erlebnisstandort entwickeln. „Es ist es der ideale Ort für unsere Kinder. Hier können sie toben, rennen, die Natur entdecken und auch runterkommen.“, sagt sie. Ganz nach dem Context-Motto: Wir lieben wilde Kinder. „Spätestens bei den tiergestützten Angeboten, wie dem heilpädagogischen Reiten kommen dann alle wieder zur Ruhe.“, ergänzt sie. Um den Hof mit noch mehr Leben zu füllen, fehlen jetzt nur noch Menschen, die Kindern eine Zuhause geben möchten. Der Verein ist beständig auf der Suche nach neuen Erziehungsstellen – jetzt auch in Haltern und Umgebung.

Wer mehr über die Arbeit von Context e.V. erfahren möchte, kann sich in der Verwaltung in Kalkar unter Tel. 02824 - 4883 oder auf www.context-ev.de informieren oder einen Gesprächstermin vereinbaren. Zu Corona-Zeiten kommt Birte Keysberg auch gerne per Videochat oder Telefon zu Interessenten und erzählt ihnen mehr über die Aufgaben und Möglichkeiten als Erziehungsstelle.