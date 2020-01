Haltern. Bremsen lösen und einfach losschieben? Ganz so einfach lässt sich ein Rollator nicht immer benutzen. Wie bei vielen Dingen im Leben funktioniert die Bedienung besser, wenn man trainiert und ein paar Kniffe kennt. Es sind noch Plätze frei beim ATV Haltern. Ein Kurs, bei dem die optimale Nutzung des Rollators im Alltag trainiert wird.

Die fachkundigen Übungsleiterinnen zeigen zum Beispiel das Manövrieren in engen Räumen oder die richtige Bremstechnik bei Gefälle. Auch für die Bewältigung von Stufen oder beim Buseinstiegen gibt es einfache Tricks, die nicht viel Kraft erfordern. Damit vergrößert man nicht nur die eigene Mobilität, sondern gewinnt auch Sicherheit im Alltag und im Straßenverkehr. Mehr Sicherheit mit dem Rollator steigert nicht nur die körperliche Fitness, sie trägt auch zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein bei.

Rollator Walking findet immer donnerstags von 10.30-11.30 Uhr in der Jahnhalle statt und wird vom Seniorenbeirat unterstützt.Weitere Informationen in der Geschäftsstelle Tel: 02364 9496418 oder per Mail: verein@atv-haltern.de