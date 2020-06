Haltern. Lob und Anerkennung sprach Bürgermeister Bodo Klimpel fünf Halterner Jugendlichen aus. Sie hatten zwischen Dezember und April an dem Kurs „Jugendliche Seniorenbegleiter“ teilgenommen. Dafür erhielten sie nun die Zertifikate sowie eine rote Rose.

Das alles aber mit Verzögerung und auch in einer „abgespeckten“ Variante. Denn auch hier machen sich die Corona-Schutzbestimmungen bemerkbar. Deshalb war die ansonsten übliche größere Feierstunde abgesagt worden. Auch ein entscheidender Part des Kurses, ein 15- bis 20-stündiges Praktikum in einem Altenheim konnte deshalb nicht stattfinden. Das haben auch die Jugendlichen sehr bedauert, denn darauf hatten sie sich sehr gefreut. Ebenso bedankte sich Bürgermeister Bodo Klimpel bei der Kursleiterin Magda Hovenjürgen, die – wie auch die Jugendlichen –eine rote Rose erhielt. Das Zertifikat für die erfolgreiche Kursteilnahme erhielten Charleen Ebbinghaus, Julia Häming, Mathilda Hovenjürgen, Silas Komossa und Giulina Werfel. Der Grundkurs wurde von der Familienbildungsstätte Dülmen (staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung) und dem EhrenAmt der Stadt Haltern am See durchgeführt. Besonderer Dank gilt der Rudi-Assauer-Initiative für die finanzielle Unterstützung.