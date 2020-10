Das Eltern-Kind-Zentrum "Krabbelbude" freut sich über eine Spende der Volksbank Hattingen in Höhe von 1500 Euro.



In der "Krabbelbude" finden unter anderem PEKiP- und Babymassage-Gruppen mit Babys im ersten Lebensjahr statt. Für die Durchführung dieser Gruppen ist es immer, aber in besonderem Maße zu Coronazeiten wichtig, dass diese Kurse unter gesicherten hygienischen Bedingungen stattfinden können. Dazu gehört auch, dass die Raumluft möglichst frei von Aerosolen ist. Mit Luftfiltergeräten kann diesbezüglich ein hohes Maß an Sicherheit geschaffen werden. Da diese Geräte aber recht teuer sind und die wirtschaftliche Lage des Eltern-Kind-Zentrums durch die Schließungszeit im Frühjahr und durch geänderte Bedingungen wie zum Beispiel geringere Teilnehmerzahlen in allen Gruppen beeinträchtigt ist, konnten mit der Spende der Volksbank Sprockhövel eG zwei dieser Luftfiltergeräte angeschafft werden.

Frische Luft in PEKiP-Kursen



Seit wenigen Wochen sind diese Geräte nun im Einsatz und die Rückmeldungen der Mütter sind sehr positiv. In einem persönlichen Gespräch dankten Lisa Wich und Daniela Bisping von der "Krabbelbude" Thomas Alexander von der Volksbank für die großzügige Spende.

Interessierte Eltern können unter Tel. 02324/570431 oder 6869526 sowie per E-Mail unter info@krabbelbude-hattingen.de Kontakt mit der "Krabbelbude" aufnehmen.