Die Stadt Hattingen lässt die Biotonnen putzen. Zwischen dem 15. und 26. März fährt wieder das Spülmobil durch Hattingen und reinigt die Tonnen. In der Woche von Montag, 15. März, bis Donnerstag, 18. März, ist Bezirk 1 bis 4 an der Reihe, von Montag, 22. März, bis Freitag, 26. März, folgen Bezirk 5 bis 9.



Damit alle Behälter sauber werden, sollten die leeren Tonnen am Tag der Leerung noch am Straßenrand stehen bleiben, bis das Reinigungsfahrzeug kommt, da dieses grundsätzlich mehr Zeit als das Entsorgungsfahrzeug benötigt.

Abfälle in Zeitungspapier einwickeln



In der Biotonne werden Küchenabfälle, Gartenabfälle sowie Obst- und Gemüseabfälle gesammelt, welche zu Kompost weiterverarbeitet werden. Um eine umweltschonende Rohstoffnutzung zu ermöglichen, ist es besonders wichtig, die Abfälle nicht in Plastiktüten zu sammeln, sondern in Zeitungspapier einzuwickeln.