Das städtische Bürgerbüro Hattingen an der Bahnhofstraße 48 bleibt auch in der kommenden Woche geschlossen. Eine Öffnung ist aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus frühestens Ende November möglich.



Alle Termine, die vom 23. bis zum 27. November vergeben wurden, müssen entfallen. Bürger, die in dieser Zeit Termine hatten, können ihre Anliegen in der Zeit vom 4. bis zum 8. Januar nachholen, ohne sich vorher anzumelden. Alle für den Zeitraum 7. bis 20. November bereits vergebenen Termine mussten ebenfalls entfallen. Bürger mit einem Termin in dieser Zeit können stattdessen vom 7. bis zum 23. Dezember ohne Termin ihre Anliegen im Bürgerbüro erledigen. Neue Termine vergibt das Bürgerbüro erst wieder für den Zeitraum ab dem 11. Januar.

Notschalter für dringende Angelegenheiten



Ab dem 23. November soll es aber einen erweiterten Service geben: Es steht ein Notschalter für dringende Angelegenheiten bereit, der ohne Termin aufgesucht werden kann. Möglich werden hier das Beantragen von Führungszeugnissen, die Abholung von Personal- und Reisepässen, die Ausstellung von vorläufigen Personal- und Reisepässen sowie die An- und Ummeldung sein. Dieser Schalter kann aber nur genutzt werden, wenn nicht bereits ein anderer Termin vergeben wurde. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs müssen Wartezeiten einkalkuliert werden.

Bürgertelefon



Bei Nachfragen stehen die Beschäftigten des Bürgertelefons unter Tel. 02324/204-4700 montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr zur Verfügung.