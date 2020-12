Seit 2019 gibt es den Verein zur Förderung des inklusiven Karnevals (VzFdiK) in Hattingen.



Die Aufgaben des aus Mitgliedern der Lebenshilfe Hattingen und des Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug gegründeten Vereins sind unter anderem die Förderung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung im Brauchtum Karneval. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Organisation und Durchführung von inklusiven Karnevalsveranstaltungen sowie der Unterstützung und Förderung von karnevalistischen Prinzenpaaren mit Behinderung verwirklicht.

Große Palette mit Süßigkeiten ging nach Hattingen



Die SELGROS Duisburg und der Bund Ruhr Karneval mit seinem Präsidenten Lothar Schwarze haben dem Hattinger Verein Karnevalskamelle gespendet, die eigentlich für den Verkauf für Veranstaltungen rund um die Session 2020/21 geplant waren. Diese konnten aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht verkauft werden, da sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden.

Also ging vor einigen Tagen eine große Palette mit Süßigkeiten nach Hattingen, von denen ein Teil seitens des Vereins an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel an die Lebenshilfen sowie an die Theresia-Alberts-Stiftung, verteilt wurden.

Weihnachtstüten für die Tafel



Der andere Teil ging in Form von 100 gepackten Weihnachtstüten an die Hattinger Tafel, um bedürftigen Kindern eine kleine Freude zu machen. Beim Packen der Tüten hat Ex-Prinz Sebastian Kahlfus, der selbst in einer betreuten Wohnform der Lebenshilfe lebt, tatkräftig mitgeholfen.