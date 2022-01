Von Mittwochmorgen, 26. Januar, 9 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen, 27. Januar, 8 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Mazda 3 an der Erich-Ollenhauer-Straße in Heiligenhaus, in Höhe der Häuser 56 und 58. In dieser Zeit wurde die geparkte Schräghecklimousine von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und dabei stark beschädigt. Obwohl dabei allein am geparkten Mazda ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstand, beging der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug Fahrerflucht.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter Tel. 02056/9312-6150 jederzeit entgegen.