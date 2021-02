Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger kam es am Samstagmittag auf der Rheinlandstraße in Heiligenhaus. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer, der sich medizinisch behandeln lassen musste.



Das war passiert: Ein 58-jähriger Fußgänger nutze gegen 12.10 Uhr mit seiner Begleiterin den Gehweg der Rheinlandstraße in östliche Richtung. In Höhe der Hausnummer fünf kam ihm ein 29-jähriger Fahrradfahrer entgegen, der widerrechtlich den Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr und mit dem Fußgänger kollidierte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am

Kopf und an der Schulter. Mit dem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus, das er jedoch später wieder verlassen konnte.

Radfahrer alkoholisiert

Nach Angaben der beteiligten Fußgänger und einer Zeugin war der Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, außerdem roch sein Atem nach Alkohol. Der 29-Jährige räumte den Alkoholkonsum ein, eine Blutprobe wurde angeordnet. Ferner bestand gegen ihn eine Fahndung. Der Fußgänger und seine Begleiterin blieben unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.