Mit einem Spiegel und der Kamera unterwegs, um den Fokus vom Fernsehturm in Mülheim an der Ruhr einmal anderes zu legen. Es hat Spaß gemacht, mitten im Wald, Ruhe und das Wetter perfekt. Jetzt noch einen guten Platz für den Spiegel finden, um den Turm in Pose zu bringen.