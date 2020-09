Der Kulturkalender für das zweite Halbjahr fällt coranabedingt bescheiden aus. „Nicht alle ausgedruckten Veranstaltungen können stattfinden“, bedauert Jürgen Weger vom Kulturbüro Heiligenhaus.

„The Fitzgeralds, die am 7. Oktober im Club Folk spielen sollten, erhalten keine Ausreise aus Kanada“, weiß der Kulturbüro-Mitarbeiter jetzt schon. Auch bei einigen anderen Konzerten ist es fraglich, ob die tatsächlich stattfinden können.

Gestrichen werden musste das Celtic Folk-Konzert mit „Princess of Ales“ aus Irland am 14. November. „Ins Museum Abtsküche dürfen nur 20 Personen – die sind aber schon zu fünft“, zählt Jürgen Weger auf. Im „Club“ dürfen sich nur noch 45 Personen aufhalten. Gedanken machen sich die Kulturmanager auch über den Auftritt der Bergischen Salonlöwen, die am 11. Oktober in der Aula Wiener Kaffeehausmusik servieren möchten.

Bitte vorher erkundigen

„Wir überlegen, ob wir Kaffee und Kuchen anbieten können oder nur die Musik“, so Kulturbüroleiterin Almuth Schildmann-Brack. Letztendlich wird kurzfristig nach den aktuellen Bestimmungen entschieden.

Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt: „Abhängig von den Auflagen der Bezirksregierung sehen wir kaum eine Chance für den Budenbetrieb“, so die Einschätzung von Veronika Kautz. „Der Weihnachtwald wird auf jeden Fall aufgebaut. Die Leute werden kontrolliert auf das Gelände gelassen, es gibt eine Zugangsbeschränkung.“ Das Team vom Kulturbüro macht sich die allergrößte Mühe, den Künstlern und dem Publikum einen gelungenen und vergnüglichen Abend zu bereiten. Almuth Schildmann-Brack bedauert, nur ein abgespecktes Programm bieten zu können.

„Allen Besucher rate ich dringend, sich unter der Homepage der Stadt Heiligenhaus (heiligenhaus.de) oder unter Tel. 02056/13104 zu informieren, ob die ausgesuchte Veranstaltung überhaupt stattfindet.“