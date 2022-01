Die Düsseldorfer Segelschule Fleuth-Sailing verschenkt jeden 25. Segelkurs zum Jubiläum.

Zum Kennenlernen lädt die Segelschule zum kostenlosen Informationsabend nach Heiligenhaus ein, an dem es um alle Fragen rund um Sportbootführerscheine und Funkzeugnisse geht. Der Infoabend findet am Dienstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Bürogebäude, Höseler Straße 40, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Anlässlich des Jubiläums verschenkt die Segelschule in diesem Jahr jeden 25. Theoriekurs. Maßgeblich ist der Eingang der Anmeldung. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0211/2293962 oder www.fleuth-sailing.de.