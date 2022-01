Nach fünf erfolgreichen Veranstaltungen in 2021 hat sich die feine Konzertreihe ‚Jazz im ZwanzigZehn‘, Platanenallee 14, Hemer, etabliert und wird im neuen Jahr mit vielen hochkarätigen Musikern fortgesetzt. Restaurant Chef Stefan Lunkenheimer und Musiker Andreas Ruhnke freuen sich sehr über die gute Resonanz auf diese Konzertidee, die schon viele Musikfreunde gefunden hat.

Das erste Konzert des Jahres 2022 bestreitet am Sonntag, 9. Januar, ab 12 Uhr der in Dortmund lebende Jazz Sänger Frank Scheele.

Frank Scheeles künstlerischer Werdegang im Jazz war geprägt durch die gute »Grundausbildung in Sachen Swing!«: Mit großen Namen wie Tony Bennett und vor allem Mel Tormé als »Crooner seiner Wahl« hatte Frank Scheele stets feinsten Jazz im Fokus. Dazu kommen andere Künstler wie zum Beispiel der zeitgenössische Jazzsänger Kurt Elling aus Chicago, der mit beeindruckender Range und cooler Song-Auswahl eine ganze Generation alt-moderner Swing-Talente geprägt hat.

Signature Songs von Frank Scheele sind die großen Stücke aus dem Real Book wie »You don´t know what love is» oder »Nature Boy«, aber auch Klassiker wie »Fly me to the Moon« oder »Lullaby of Birdland« dürfen bei ihm nicht fehlen …

Am Klavier ist mit Benedikt Köster ein Vollblutpianist mit Konzertexamen und Jazzstudium dabei , der seit Jahren als einer der Pianisten Frank Scheeles in die Tasten haut. Köster ist Dozent an der Hochschule für Musik in Detmold sowie Klavierdozent an der TU Dortmund und leitet ein eigenes Jazztrio. Komplementiert wird das Quartett durch den allseits beliebten und bekannten englischen Top Bassisten Eric Richards sowie Gastgeber Andreas Ruhnke am Schlagzeug.

Der Einlass am Sonntag, 9. Januar, beginnt um 11 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kostet 12 Euro. Eine Reservierung ist empfehlenswert unter info@restaurant-zwanzigzehn.de.

Parkplätze sind reichlich vorhanden.